S&P 500: на дельта-нейтральной полосе

После отскока среды американские акции возобновили снижение на фоне неоднозначной, но не противоречащей перспективе ускоренного ужесточения политики ФРС, статистики. Подкрепляя это движение, продолжали падать и облигации. Их доходность, меняясь обратно пропорционально котировкам, росла – и у 2-летних U.S. Treasury вчера достигла 3,871%. Это новый максимум с 2007 года.

Оно и понятно. Заявки на пособия по безработице снизились – с рынком труда проблем нет. Розничные продажи выросли выше ожиданий, но и подъем на 0,3% демонстрирует, что, несмотря на подешевевший бензин, инфляция ограничила американцев в тратах. Это аргументы в пользу подъема ставки.

При этом отчет ФРС показал, что промышленное производство в августе немного выросло. Региональные опросы оказались противоречащими друг другу: в штате Нью-Йорк производство в сентябре быстро росло, а ФРБ Филадельфии сообщал о сокращении в третий раз за четыре месяца. Никто, впрочем, не верил, что последнее может изменить «ястребиный» настрой регулятора.

Статья по теме: S&P 500: обвал на кривой не объедешь

Согласно CME FedWatch Tool, в глазах срочного рынка вероятность повышения 21 сентября ставки ФРС на 75 базисных пунктов или более осталась стопроцентной. Чуть снизились (с 25% до 23%) шансы на подъем шагом в 100 б.п., но это ничего принципиально не меняло.

Основные фондовые индексы США в итоге завершили день в «красной зоне»: Nasdaq Composite упал на 1,43%, Dow Jones Industrial Average – на 0,56%, а S&P 500 – на 1,13%. Закрытие последних двух состоялось на самом низком уровне с середины июля, и все трое имеют шансы показать четвертую проигрышную неделю из пяти последних.

Статья по теме: Nasdaq: «черный вторник», 13-е

Dow снизился по сравнению с прошлой пятницей на 3,7%, S&P 500 — на 4,08%, а Nasdaq – на 4,62%. Если бы сегодня котировки не изменились, то эта неделя стала бы для индексов худшей с июня, когда рынок показал самое сильное падение в этом году. Тогда же было найдено и локальное «дно», о возможности нового похода к которому в последние дни задумываются многие.

S&P 500 падал в июне до 3636,87 пунктов, а вчера закрылся на 3901,35. Последнее заметно (на 7,3%) выше того «дна», но всего месяц назад индекс отделяло от него 18,4%. Скорость снижение набрало неплохую, но S&P 500 вчера подошел вплотную к мощной поддержке.

День тройного колдовства

Многие на рынке считают уровень 3900 пунктов ключевым – и не без оснований. В последние недели S&P 500 не раз тестировал его, но закрыться ниже так и не смог. 10 дней назад именно после такой попытки стартовал отскок, который увел индекс выше 4100 пунктов. Да и весной уровень выступал поддержкой. Именно после его пробития в июне падение превратилось в обвал, а затем в ходе «медвежьего ралли» круглая отметка стала, напротив, сильным сопротивлением.

Одним из следствий того, что именно здесь пролегла линия фронта между позициями быков и медведей, стало то, что в этом районе скопилось множество приказов трейдеров. От этого уровень стал только устойчивей. И хотя вчера S&P 500 прокалывал его, падая до 3888,28 пунктов, закрыться ему все же пришлось выше надежно обороняемого страйка (цены исполнения опциона) 3900.

Но сегодня особая пятница – День тройного колдовства. Четыре раза в год экспирация (завершение обращения на бирже) опционов на акции и фондовые индексы, а также фьючерсов на последние происходит одновременно. В этот день (а также накануне и немного позже) бывает всякое – в 1987 году, например, именно после такой пятницы случился исторический «черный понедельник».

Но чаще просто растет объем торгов и волатильность. Движения в День тройного колдовства могут выглядеть совершенно непредсказуемыми и бывают порой очень резкими, особенно если неделя накануне выдалась неспокойной, а объемы экспирации велики. На этот раз истекают опционы на существенную сумму – более чем на $3,2 трлн.

Торговля ими в последние дни шла активно. По данным Cantor Fitzgerald LP, приведенным вчера Bloomberg, вчера за пару часов перешли из рук в руки около 22 тыс. истекающих в пятницу пут-опционов на S&P 500 со страйком 3900. Покупатель получает право продать актив по цене исполнения, так что путы используют для игры на понижение, а также для хеджирования длинных позиций. Но участвуют они и в дельта-нейтральных стратегиях, зарабатывающих на волатильности. Последнее вполне могло поддержать рынок.

«Если кто-то купил пут у вас, то ему нужно будет купить и акции, чтобы стать дельта-нейтральным», – пояснял вчера Bloomberg глава отдела по торговле деривативами Cantor Fitzgerald LP Мэтью Тим.

В пятницу это может сыграть уже и в пользу медведей. Другое дело, что ни точное соотношение позиций, ни планы всех игроков доподлинно сейчас никому не известны. Но если бы S&P 500 мог выбирать лучшее время для попытки пробить уровень поддержки, то День тройного колдовства и последующая неделя – отличный выбор.

