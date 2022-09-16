Штиль перед неизвестностью: рублевые активы легли в боковик

Индекс Мосбиржи торгуется чуть-чуть ниже вчерашнего закрытия.

Продолжаются начатые вчера после обеда покупки ее акций: от биржи ждут роста прибыли из-за повышения торговых оборотов. Начали потихоньку подбирать просевшие акции «Норникеля». При этом, как и вчера, намного хуже рынка выглядит «Роснефть».

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Между тем, внешний фон по-прежнему не радует: распродажа рисковых активов на западных биржах продолжается. Причиной тому — опасения, вызванные замедлением мировой экономики: рынок не сомневается, что повышение в следующую среду ставки ФРС США весьма этому поспособствует. Сегодня американские фьючерсы падают на 0,7%, фондовая Германия теряет почти 2%, нефть стоит около $91 за баррель, на 0,4% вырос курс доллара к корзине основных мировых валют.

Поэтому сегодняшний боковик российского рынка акций можно занести ему в актив. Эксперты говорят, что устойчивость нашего фондового рынка к внешнему негативу вызвана серьезным притоком средств на рынок от частных инвесторов. Сейчас массово закрываются полугодовые депозиты, открытые под ставку около 20% годовых. Часть этих денег перебрасывается на рынок акций, где инвесторы ищут более высокой доходности, чем та, которую предлагают сейчас банки.

Причем, процесс этот обещает продолжиться. Сегодня Банк России огласит решение по ключевой ставке. Подавляющее большинство финансистов ждет снижения показателя на 0,5 п.п. Соответственно, упадут процентные ставки по депозитам и доходности облигаций, и инвесторы начнут перекидывать деньги в более рисковый, но потенциально более доходный рынок акций.

Не исключено, что часть консервативных инвесторов активизирует покупку акций, по которым в ближайшее время нужно ждать хороших дивидендов. Это, прежде всего, бумаги «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти».

Доллар на торгах Московской биржи с утра в пятницу стоит около 60 рублей. Вряд ли российская валюта заметно отреагирует на изменение ставки ЦБ, но повышенная волатильность торгов может наблюдаться в ходе пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Наибольшие движения в паре доллар-рубль могут вызвать ее высказывания относительно введения нового бюджетного правила.

Кроме того, если Набиуллина прозрачно намекнет, что цикл снижения ставки подошел к концу, могут последовать распродажи акций девелоперов, для бумаг которых ожидание уменьшение ипотечных ставок было главным драйвером роста котировок в последние недели.

Не исключено, что во второй половине российский рынок получит поддержку из Америки. В преддверии выходных спекулянты могут начать фиксировать прибыль по шортам, что выдернет вверх котировки американских акций, а вслед за ними повысится и стоимость сырьевых ресурсов.

На некоторое улучшение настроений крупных игроков намекает биткоин. Там по-прежнему наблюдается сильное давление продавцов, но сегодня с утра в биржевых стаканах стали появляться крупные заявки на покупку основной криптовалюты. Стоит помнить при этом, что на криптовалютном рынке очень велика доля агрессивных спекулянтов, а динамика биткоина часто служит опережающим индикатором движения остальных сегментов финансового рынка. Возможно, сегодняшний рост спроса на биткоин говорит о неготовности большинства криптоигроков делать ставки на понижение.