США объявили войну «Миру»

Соединенные Штаты предприняли новые действия, чтобы перекрыть доступ России к мировой финансовой инфраструктуре. Как говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), хотя российская Национальная система платежных карт (НСПК) не внесена в санкционные списки, финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, могут оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций.

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Как указано в сообщении ведомства, «Россия изо всех сил пытается найти новые способы обработки платежей и проведения транзакций. Прямо или косвенно финансовые технократы России поддержали неспровоцированную войну Кремля.

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OFAC vs ЦБ

OFAC считает, что у контрагентов НСПК есть «повышенный риск содействия усилиям России по обходу санкций путем расширения использования Национальной системы платежных карт или Национальной платежной системы "Мир", учитывая санкции, введенные в отношении финансовой системы России в этом году».

В том числе и для того, чтобы ослабить российскую финансовую систему, США внесли в санкционные списки гендиректора НСПК Владимира Комлева, продвигавшего сеть «Мир» в других странах.

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Между тем, председатель совета правления Российско-Турецкого торгового дома «РОСТ» Кадир Куртулуш заявил ТАСС, что Европа не будет единогласно участвовать в введении санкций против России. «Хоть и кажется, что к настоящему времени западные страны загнали своими санкцию Россию в угол, я думаю, они также поняли, что такую страну, как Российская Федерация, невозможно этими экономическими санкциями наказать или заставить покориться», — отметил он. Ранее Турция категорически отказалась вводить санкции против России, объясняя свою позицию тем, что это невыгодно для ее экономики.

Сам Банк России намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт «Мир». «Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"», — цитирует «Интерфакс» сегодняшнее сообщение ЦБ РФ, фактически являющееся реакцией на заявление OFAC.

Дамоклов меч вторичных санкций

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после введения западных санкций из-за присоединения Крыма, напомнил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. НСПК получила активное развитие после ухода с российского рынка Visa и Master Card после начала СВО. По состоянию на июль 2022 года эмитировано уже более 134 миллионов карт платежной системы «Мир».

Число операций с картами «Мир» в феврале–июне 2022 года выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 2,6 млрд. В настоящее время карты платежной системы «Мир» работают в 11 странах мира. Возможность приема платежных карт «Мир» прорабатывается с Индией, Египтом, Венесуэлой. Еще минимум шесть стран, включая Иран, Мьянму, Нигерию, Бахрейн, Таиланд и Кубу, ранее допускали подключение к системе «Мир».

Комментируя новые инициативы OFAC, Валерий Корнейчук рассказал «Эксперту»¸ что вероятность введения вторичных санкций против зарубежных банков, принимающих карты «Мир» в оплату за товары и услуги, высока. Частично она уже проявляется в том, что уже сейчас многие отели и магазины отказываются принимать в оплату карты МИР, выпущенные в России банками, попавшими под американские санкции. В числе этих банков крупнейшие СБЕР, ВТБ, МКБ, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.

Для крупных банков «Тинькофф» и «Русский стандарт», в отношении которых санкций нет, возможность оплаты покупок в отелях и магазинах сохранилась. Принять во внимание предупреждение OFAC могут банки тех стран, чьи интересы по отношению к России минимальны и контингент обслуживаемых ими российских клиентов незначителен. Такая же вероятность существует в отношении банков Казахстана, Киргизии и Армении.

Вместе с тем, в этих странах получила популярность услуга по открытию счетов россиянам в платежных системах Visa и Master Card, отследить расчеты россиян нерезидентов в таком случае крайне затруднительно. В числе стран, активно работающих с российской системой «Мир», заметную роль играет Турция. Для обладателей российских карт, выпущенных подсанкционными банками, пока доступна функция получения «кэш» в банкоматах в турецких лирах, отметил эксперт.

Карты же платежной системы «Мир», выпущенные российскими банками, не попавшими под американские санкции, принимаются без ограничений. В этом году в Турции уже отдохнули более 2 млн россиян. Турецкие кредитные организации, обслуживающие поток пуристов из России, заинтересованы в сохранении клиентской базы и предпримут усилия для обхода этих возможных рестрикций.

Турция боится санкций, но умеет считать деньги, добавил Валерий Корнейчук. Получаемая ими комиссия от эквайринга платежных карт «Мир» существенна, и игра стоит «свеч». Введение санкций против гендиректора оператора карт «Мир» Владимира Комлева, по-видимому, приведет к его уходу с поста руководителя этой структуры, чтобы избежать возможных рестрикций против НСПК из-за аффилированности с ней. Тем более, что сама НСПК не фигурирует в санкционных списках.

США не будут ссориться с Турцией

Сейчас США реализуют две задачи: оказать экономическое давление на Россию и оказать политическое давление на Турцию, поясняет Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». По его мнению, Штаты в бешенстве от российской политики дедолларизации и отказа от западных финансовых систем, которую пропагандирует наша страна и нас поддерживают в этом стремлении многие страны.

Устойчивость нашей финансовой системы обусловлена в том числе поддержкой соседей, констатирует политолог: картой «Мир» можно расплатится в Турции, Армении, Белоруссии, Казахстане, Южной Корее и ещё ряде стран, а в перспективе карта начнёт работать в Тайланде, Египте, Кубе, Индии, Китае и других странах, а значит, глобальным финансовым инструментом.

Россия ускоряет процесс окончания эпохи глобального доминирования доллара. Мы уже работаем в национальных валютах с Китаем, Индией, Турцией, Ираном. Доллар вымещается юанем и в нашем регионе это очевидно: даже консервативный Израиль 2% своих запасов перевёл из долларов в юани. Национальные платежные системы будут лишь развиваться и становится все более популярными.

Турция это понимает и раздражает США из-за своей независимой политики. Они работают с Россией, принимают наших туристов, им не нравится, что Турция не присоединилась к западной системе оценки СВО в Украине. Санкции Вашингтона для Анкары не очень страшны, потому что они будут касаться частных лиц. Турция тоже страна НАТО, и для США не актуально ссорится с ней. Турки, уверен Никита Донцов, не сломаются и продолжат развивать присутствие карты «Мир» в своей стране. А Россия продолжит уходить от дискредитировавшего себя доллара, как и евро с британским фунтом, все чаще выбирая надежные азиатские валюты.

