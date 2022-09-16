США и ЕС усиливают давление на Турцию из-за России

В Белом доме и Еврокомиссии (ЕК) прекрасно понимают, что успех санкций против России зависит не только от их собственной решимости выполнять их, но и от максимально возможного количества участников «санкционной» коалиции Запада. Чем больше стран присоединятся к антироссийским санкциям, тем они будут эффективнее. Поэтому коллективный Запад попеременно используя пряник и кнут, «работают» с неприсоединившимися странами, одной из которых является Турция, кстати, единственный член НАТО, не поддержавший западные санкции против Москвы. Между прочим, Турция – один из старейших членов НАТО и состоит в Организации уже 70 лет.

В Вашингтоне и Брюсселе считают, пишет Financial Times (FT), что турецкие банки, обслуживающие карты системы «Мир», позволяют России продолжать пользоваться международной финансовой системой. В ЕК готовят делегацию, которая напрямую донесет до турецкой стороны сомнения и опасения союзников по НАТО. Запад намерен решительнее действовать против нарушителей санкций и в связи с этим усиливает давление и на Турцию, одного из главных представителей неформального движения «неприсоединившихся».

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Несмотря на принятие нового пакета санкций против России в Вашингтоне и подготовку уже восьмого пакета европейских санкций в Вашингтоне и Брюсселе, похоже, победило мнение, что следует воевать не числом, а умением, т.е. не стремиться к максимальному количеству санкций против России, а уделять больше внимания их эффективности, тому, как они выполняются. Смена стратегии вызвана очевидным провалом санкций, введенных против России после 24 февраля.

В США и Европе решили начать с финансовой сферы и повнимательнее присмотреться к банкам, обслуживающим российские карты «Мир».

«Нам необходимо закрыть лазейки,- цитирует FT один из анонимных источников, знакомых с ситуацией, который участвует в сентябрьских переговорах между США и ЕС об усилении эффективности санкций. Этот источник не скрывает, что на данном этапе главная цель – Турция.

Американский Минфин предупредил, что обслуживающие российские карты «Мир» банки будут отслеживаться Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), после чего к ним будут применяться карательные меры в виде, например, вторичных санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, встречающийся сегодня в Самарканде с президентом Путиным, придерживается, по его же словам, «сбалансированного» подхода к конфликту на Украине. Он не только отказался присоединяться к антироссийским санкциям, но и недавно заявил об укреплении и расширении отношений с Россией, еще больше встревожив и без того обеспокоенных таким своевольным поведением союзников.

Пятерка крупных турецких банков: Vakif Bank, Ziraat Bank, Is Bank, DenizBank и Halkbank принимают карты «Мир». Причем, два из этих банков: принадлежащий ОАЭ DenizBank и государственный банк Halkbank, известный участием в системе обхода американских санкций против Ирана в 2010 году, стали участниками системы «Мир» уже после 24 февраля.

DenizBank заявил, что очень внимательно следит за выполнением антироссийских санкций и что обслуживание карт «Мир», по их мнению, эти санкции не нарушает.

МИД Турции прокомментировал происходящее уклончиво: заявив, что Турция всегда поддерживала санкции, одобренные ООН, он также добавил, что Анкара не намерена нарушать и последние западные санкции против России.

Для того, чтобы склонить Анкару к более решительным действиям по выполнению западных санкций, еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Майрид Макгиннесс после посещения нескольких стран и обсуждения вопроса выполнения санкций собирается отправиться в октябре и в Турцию. О нарушении западных санкций также написал в письме турецким бизнесменам и заместитель Госсекретаря Уолли Адейемо.

США и ЕС наращивают борьбу с уклонением от выполнения антироссийских санкций. В частности, финансовые «сыщики» отслеживают тех, кто помогает проводить платежи и финансовые транзакции по поручению россиян и российских компаний, а также компании, которые организуют так называемый «параллельный» импорт.

Вашингтон и Брюссель планируют усилить борьбу с физическими и юридическими лицами и компаниями, помогающими Москве обслуживать доходы от экспорта или организовывать импорт запрещенных санкциями продуктов и товаров. Естественно, не забывают на Западе и об индивидуальных санкциях против россиян и их помощников из других стран.

Кроме Турции, в США и Евросоюзе намерены усилить давление и на другие страны, помогающие Москве обходить западные санкции. Речь идет о государствах Персидского залива, Кавказа и Центральной Азии.

«Россия будет пытаться открывать все двери,- приводит FT слова координатора санкций в Госдепе США Джеймса О’Брайена.- Все страны должны понимать, что мы отследим нарушителей, после чего предстоит непростой разговор».