Ставропольский производитель напитков удвоит мощность производства за счет нового завода

ЗАО «Водная компания "Старый источник"» (Ставропольский край) планирует к 2026 году реализовать проект по строительству завода по производству бутилированных минеральных вод и безалкогольных напитков.

Об этом со ссылкой на главу Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко сообщает «Интерфакс». Общий объем инвестиций в проект запланирован более 2 млрд рублей; в настоящий момент идет подбор участка.

«Продукция "Старого источника" поставляется во все регионы России, а также экспортируется в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. Реализация проекта позволит компании увеличить поставки», — отметил Сергиенко. Он добавил, что проект создаст как минимум 100 рабочих мест.

Уточняется, что компания собирается увеличить мощность производства в два раза, до 500 млн бутылок в год.

Проект предполагает возведение производственного модуля площадью 25 тыс. кв. м, состоящего из четырех производственных линий. Также в него будут входить складские помещения.

ЗАО «Водная компания "Старый источник"» занимается производством безалкогольных напитков и минеральных вод. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года составила 17,5 млн руб., выручка от продаж — 1,6 млрд руб.

Ранее «Эксперт» писал о том, что безалкогольные напитки отечественных производителей начали продаваться в РФ лучше, чем продукция зарубежных конкурентов. В топе списков продаж оказались соки, газированные напитки, квас именно российских брендов в таре по 2 л и 0,5 лю Однако вопрос, насколько долгосрочной будет данная тенденция, остается открытым в силу зависимости от иностранных ингредиентов.