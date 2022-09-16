Сюжет дня: акции застройщиков падают после решения ЦБ по ключевой ставке

Бумаги строительных компаний торговались хуже рынка по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 16 сентября. За день подешевели акции группы ЛСР (-3,88% до 610 рублей за акцию), компании «ПИК» (-3,50% до 785,8 рублей за акцию), «Самолет» (-3,12% до 3118,5 рублей за акцию) и «Эталон» (-2,48% до 66,80 рублей за акцию).

Снижение происходило на фоне решения Центробанка РФ по уменьшению ключевой ставки с 8% до 7,5% (на 50 базисных пунктов). До изменения ставки компаний росли, и в пятницу произошла техническая фиксация, которая ускорилась на фоне сдержанной оценки ЦБ перспектив дальнейшего снижения ставки, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

По мнению управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, решение Банка России оставляет поле для дальнейшего смягчения монетарной политики. «На сегодняшний день есть потенциал снижения ключевой ставки до 6,5–7,0%, причем этот уровень может быть достигнут и раньше декабрьского заседания. Данное решение уже было заложено в текущие банковские ставки по вкладам и не окажет заметного влияния на рынок. Средние ставки по вкладам остановились на уровне 6,59–6,93% годовых», - отметил эксперт.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,61% до 2431,61 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,01% до 1275,03 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:51 мск составила 91,58 долларов за баррель (+0,81%). Российская валюта слабела – 60,27 руб. за доллар.