ЦБ до конца года освободил банки от предоставлении отчетности

Банк России принял решение продлить на четвертый квартал запрет для кредитных организаций на раскрытие определенной информации на общедоступных ресурсах. До 1 января 2023 года сохранится и ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных элементов. Банковскую отчетность не будет публиковать и Центробанк на своем официальном сайте, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп) не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах... информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации, банковской группы, в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях данных инструментов», — говорится в решении ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что ограничения продлеваются, чтобы минимизировать последствия текущих и потенциальных санкций для банков, их клиентов и контрагентов.

При этом в ЦБ полагают, что отчетность (за исключением структур собственности, состава органов управления и перечней контролирующих лиц) можно будет ввести уже со следующего года. Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться в ограниченном объеме, но клиенты и рынок смогут по ней оценить финансовое положение кредитных организаций. Регулятор пока прорабатывает уровень раскрытия и перечень наиболее уязвимых данных и планирует обсудить это с банковским сообществом.

Совет директоров ЦБ в апреле принял решение, в соответствии с которым российские банки не должны публиковать отчетность и информацию о рисках и капитале за период с 31 декабря 2021 года по 1 октября 2022 года включительно.

