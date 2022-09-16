ЦБ назвал причины торможения инфляции

Потребительская активность населения, несмотря на некоторое восстановление, остается сдержанной. Высокая склонность россиян к сбережению в условиях общей неопределенности является одним из ключевых факторов, оказывающих дезинфляционное влияние на экономику, говорится в докладе, подготовленном к заседанию Совета директоров ЦБ.

Статья по теме: Инфляционные ожидания россиян поднялись до апрельского уровня

«На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски», — сообщили в Центробанке.

Регулятор отметил сдержанную потребительскую активность населения, связав ее со снижением реальных доходов при одновременном сохранении склонности домашних хозяйств к сбережению. При этом сберегательная модель поведения, по мнению ЦБ, объясняется не только общей экономической неопределенностью, но и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг.

«Дезинфляционное влияние на краткосрочном горизонте может оказать высокая склонность населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, длительности привыкания к новой структуре предложения на потребительских рынках, а также ожиданий дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля. При этом эффект переноса последнего в цены может иметь более протяженный во времени характер», — отметили в Центробанке.

Кроме того, дезинфляционными факторами могут стать хороший урожай сельхозпродукции, а также рост предложения на российском рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения.

Источником краткосрочных проинфляционных рисков в ЦБ видят «высокие и незаякоренные инфляционные ожидания» и ускорение потребительского кредитования, которое может усиливаться смягчением неценовых требований банков к заемщикам и снижением премий за риск в процентных ставках. Росту цен в дальнейшем будет способствовать и усиление внешних торговых и финансовых ограничений.

«С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — резюмировали аналитики ЦБ.

