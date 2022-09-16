ЦБ оценил санкционные риски за распространение платежной системы «Мир»

Банк России продолжит диалог с зарубежными партнерами по расширению географии приема карт «Мир» даже после заявления OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США) о готовности ввести блокирующие санкции на «сторонников уклонения России от санкций». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.

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«Карты "Мир", как и другие сервисы НСПК (карты жителя, социальные, студенческие и транспортные карты, программа лояльности и другие), продолжают работать на территории России в обычном режиме. Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир"», — заявили в ЦБ.

В данное время карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Перспективы внедрения российских карт прорабатываются с властями Ирана, Кубы, Египта и Венесуэлы. В Банке России сообщили, что намерены и дальше продолжать расширять географию приема карт российской платежной системы «Мир»: до 20 стран — к 2025 году и до 35 стран — к 2030-ому.

Накануне Минфин США внес в российский сегмент санкционного списка гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. В пресс-службе НСПК заверили, что введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы «Мир», картами, как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений.

