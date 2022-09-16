В Госдуму внесён законопроект о «кредитных каникулах»

В нижнюю палату российского парламента внесён законопроект о «кредитных каникулах», согласно которому поддержка будет оказана гражданам при снижении дохода более чем на треть.

Как отмечается в проекте закона, если у гражданина снизился доход более чем на 30% (по сравнению со среднемесячным доходом за 12 месяцев до обращения), он сможет обратиться в банк с требованием предоставить «кредитные каникулы» на срок до 6 месяцев, передаёт РИА Новости.

В этот период заёмщик будет вправе не вносить платежи по кредитному договору, а также может сам определить дату начала «каникул» в заявлении при обращении в банк. Если же это не прописано, то льготный период начнёт действовать не позже, чем через один месяц с момента обращения.

При этом в рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами всего один раз. Получить «каникулы» можно на несколько потребительских кредитов. Информация о «кредитных каникулах» будет попадать в кредитную историю гражданина, но не ухудшит её.

Кроме того, документ предполагает, что размер займа, по которому можно будет «уйти на каникулы», определит российское правительство. В течение «каникул» кредитным организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.