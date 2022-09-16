В Херсонской области подверглось обстрелу здание военно-гражданской администрации

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию военно-гражданской администрации региона.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Удар пришелся прямо в здание администрации. Подробности выясняем», — цитирует агентство заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

На место происшествия выехали машины скорой помощи, центр Херсона оцеплен. Здание администрации частично разрушено. Сообщается, что в момент удара в нем находились министры и члены ВГА.

По данным «РИА Новости», в результате инцидента как минимум один человек погиб, еще один ранен. Уточняется, что обстрелы велись из РСЗО HIMARS, на город упали не менее пяти ракет.

Российские военные взяли Херсонскую область под контроль вскоре после начала спецоперации на Украине. В регионе создана военно-гражданская администрация, которую возглавил руководивший Херсоном до 2012 года Владимир Сальдо. В конце мая президент РФ Владим ир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, накануне Дн я России.