В Луганске прогремел взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР, погиб глава ведомства

В центре Луганска в здании Генеральной прокуратуры ЛНР произошел взрыв. Погиб генпрокурор Луганской народной республики Сергей Горенко.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. «По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — сообщил собеседник агентства. Предположительно, речь идет о самодельном взрывном устройстве. «Это основная версия», — отметил собеседник агентства.

О гибели генпрокурора также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника главы МВД республики.

Как пишет Telegram-канал 112, ранена заместитель генерального прокурора Екатерина Стегленко. По данным Wargonzo, она также погибла.

Взрыв прогремел приблизительно в 11:30, уточняет ТАСС. Сотрудники прокуратуры эвакуированы, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и саперы.