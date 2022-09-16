В Москве производитель увеличил выпуск оборудования для типографий на треть - Владислав Овчинский

В январе-июне 2022 года предприятие «Джасткат» выпустило более чем на треть больше гибких ножей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изделия применяются при создании контурных полиграфических изделий. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские промышленники специализируются на выпуске широкого перечня изделий. В городе производят оборудование и комплектующие для разных отраслей, в том числе для полиграфии. Одно из столичных предприятий в первой половине этого года нарастило выпуск специальных высечных ножей, применяемых в этой отрасли, на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Овчинский.

Гибкие ножи в основном используются для высечки самоклеящихся этикеток разных форм и размеров.

«Изделия, произведенные при помощи высечных ножей, – самоклеящиеся этикетки – можно встретить в любом продуктовом магазине. С 2018 года наша компания постоянно растет по объемам выпуска, наращивает пул заказчиков в лице типографий со всей страны, внедряет новые технологии и разработки», – отметил генеральный директор «Джасткат» Сергей Ножов.