В ЦБ объяснили, почему ключевую ставку нельзя снизить до 1%

Цикл снижения ключевой ставки близок к завершению, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина после заседания Совета директоров 16 сентября. Специалисты образовательного проекта ЦБ «Финансовая культура» в своем Telegram-канале при этом объяснили, что произойдет, если «переборщить» со снижением ключевой ставки, и почему ее нельзя сделать сразу 1%.

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«Пространство для снижения ключевой ставки сузилось. Допускаем, что следующим шагом может стать сохранение ставки и даже повышение», — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5%.

Регулятор оценивает диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, которая составит 5–6%. В октябре выйдет уточненный прогноз, в соответствии с которым будут приниматься дальнейшие решения по ставке, уточнила глава ЦБ.

«Опыт разных стран показывает, что если переборщить со снижением ключевой ставки, то деньги могут стать слишком дешевыми и инфляция начнет расти быстрее, чем развивается производство. Это происходит из-за того, что экономика просто не может переварить излишки денег, производство товаров и услуг не поспевает за спросом на них», — пояснили эксперты «Финансовой культуры».

Они также подчеркнули, что «дешевые деньги» просто увеличили бы спрос быстрее, чем к нему подготовилось бы предложение. И это привело бы к росту цен. А в условиях высокой инфляции долгосрочные кредиты снова стали бы дорожать, поскольку банки не могут выдавать их себе в убыток.

«В итоге урон для экономики и для каждого отдельного человека будет намного больше, чем краткосрочная выгода от дешевого кредита. Ключевая ставка служит плотиной, которая сдерживает лишний спрос и инфляцию. Поэтому ее меняют плавно, ориентируясь на ситуацию в экономике и долгосрочный прогноз», — резюмировали специалисты.

