Александра Урсуляк: «Я — пленник своих работ»

Александра Урсуляк — нарасхват. Театральный сезон для нее начался с аншлагового спектакля «Кабаре» в Театре Наций, а параллельно — три кинопроекта, текущий репертуар Театра Пушкина и подготовка к масштабному фестивалю «Горький в Парке Горького», где Урсуляк вместе с Евгением Мироновым, оркестром «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и ансамблем «Комонь» сыграет премьеру концерта «Рождение человека». Неплохое начало, правда? А буквально неделю назад Александра стала лауреатом Премии Корша, учрежденной Театром Наций за вклад в театральное дело.

— Александра, 9 сентября вам вручили Премию Корша в номинации «Дебют». Это было неожиданно?

— Когда со сцены объявили вручение премии в номинации «Дебют», я подумала, что это точно не мне. Мой дебют случился очень, очень давно, лет 20 назад. Но в Театре Наций я действительно дебютантка. И это очень приятно. Это вернуло мне ощущение, что все еще впереди. Помните, как героиня Веры Алентовой говорила в фильме «Москва слезам не верит»: «В сорок лет жизнь только начинается»? Надеюсь, и моя жизнь с Театром Наций только начинается.

— Как вы познакомились с Евгением Мироновым и как началось ваше творческое сотрудничество?

— Мне кажется, мы познакомились на пробах к фильму «Время первых». Я очень волновалась, потом меня непонятно почему утвердили. И когда мы с Мироновым уже снимались, у нас установилось очень тёплое общение. Мы могли болтать о чем угодно. И в этих разговорах Евгений Витальевич несколько раз спрашивал, не хочу ли я что-то сделать в Театре Наций. А я не знала, что сделать, как я приду. Но через пять лет у нас с Дашей Калмыков и Мариной Станиславовной Брусникиной возникла идея спектакля по сценарию Геннадия Шпаликова «Прыг-скок, обвалился потолок», и мы встретились с Мироновым уже в его кабинете. И тут я увидела его другим. Он был очень строгим. Я даже подумала, что ему не интересна наша идея. Но через какое-то время Евгений Витальевич сказал, что ему понравилась наше предложение и он дает добро на постановку. А потом так получилось, что Юля Пересильд со своими космическими путешествиями не смогла выпускать премьеру «Кабаре», и режиссер Евгений Писарев пригласил меня на кастинг. И так вышло, что за прошлый сезон я выпустила в Театре Наций два спектакля.

— А этот сезон начинается с того, что вы вместе с Мироновым участвует в заключительном концерте фестиваля «Горький в Парке Горького»?

— Да, мне было очень приятно, что Евгений Витальевич позвал меня читать вместе с ним два рассказа Горького. Быть партнером такого прекрасного артиста большая честь для меня и очень большой сюрприз. А еще там будет прекрасный оркестр Башмета.

— У Театра Пушкина, где вы служите 20 лет, не возникает ревности?

— Спасает, что один из спектаклей Театра Наций — «Кабаре» мы выпустили вместе с худруком Театра Пушкина Евгением Писаревым. Я думаю, что есть, конечно же, какая-то ревность, но у нас такой театр, где умеют радоваться успехам других. Это редкое явление. А потом я все равно считаю, что мои «походы налево» — припек для родного театра. Потому что, когда говорят о «Кабаре», всегда упоминают, что я артистка Театра Пушкина. Так что все в дом, все в дом.

А то что с Евгением Мироновым мы снова объединились в работе над Горьким, это классно, потому что режиссер концерта Марина Брусникина, тоже очень близкий мне по всем фронтам человек, начиная еще со Школы-студии МХАТ, где она была моим педагогом. И материал, конечно, очень пронзительный.

— Это ваше первое соприкосновение с литературой Горького?

— Да, никогда раньше не исполняла его. Но так бывает. Вчера, с мужем слушали перед сном как какой-то барочный оркестр исполняет «Времена года» Вивальди, и муж говорит: «Я никогда не играл Вивальди». А я ему: «Я никогда не играла Чехова». Так же и с Горьким — только сейчас мы совпали. Хотя мне всегда нравились «Старуха Изергиль», «Мать»…

— Значит, это задел на будущее?

— Да, намекаю, посылаю в космос.

— А в сопровождении оркестра тоже никогда не выступали?

— Я всегда пела под оркестр, читать — первый раз. Но мы будем по очереди (смеется).

— Есть ли у вас личные взаимоотношения с парком Горького?

— Парк Горького — замечательный, особенно после того, как его превратили в место, где можно хорошо и разнообразно провести время. Я парк люблю. А куда еще детей вести спортом заниматься, чтобы они чувствовали себя счастливыми? Мы были этим летом с маленьким сыном в «Зеленой школе», сажали что-то на грядках. Я бы еще с удовольствием оказалась в парке на катке, но я — пленник своих работ, времени катастрофически не хватает.