Азербайджан и Армения: немирные переговоры

В начале недели в Закавказье произошла резкая эскалация тлеющего вооруженного конфликта с более чем 30-летней историей. Баку и Ереван, обвинив друг друга в провокациях, вывели войска на позиции.

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Интенсивные взаимные обстрелы между подразделениями вооруженных сил Армении и Азербайджана велись 13-14 сентября сразу на нескольких участках государственной границы. Стороны активно задействовали артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Боевые действия, быстро принявшие ожесточенный характер, привели к потерям среди личного состава с обеих сторон. Армяне признали гибель 105 сотрудников национальных силовых ведомств, азербайджанцы – 71-го своего гражданина. В приграничных районах поражению подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

«Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности по четвертой статье [нападение на одно государство приравнивается к нападению на остальные страны-участницы], попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны», – сообщил премьер-министр республики Никола Пашинян, выступая 14 сентября в армянском парламенте.

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Днем ранее на внеочередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о направлении в зону конфликта Миссии организации «для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов [Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан]». Передовая группа во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетела 15 сентября, ведется подготовка визита генерального секретаря Станислава Зася.

Незамедлительность действий коллективного органа обороны подчеркивает всю серьезность ситуации в регионе. С 20 часов в среду, 14 сентяря началось перемирие, но сообщения о новых стычках продолжали поступать еще какое-то время.

Этот далеко не первый эпизод многолетнего межнационального конфликта в Закавказье в полной мере соответствует логике происходящих в регионе процессов. Баку при военной и политической поддержке Турции стремится заключить мирный договор на своих условиях.

Именно сейчас над этим документом ведется работа, о чем в интервью агентству РИА Новости сообщил директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Денис Гончар. Дипломат заявил, что «тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване».

При этом Азербайджан вынужден считаться с нахождением российского миротворческого контингента, действующего в Нагорном Карабахе.

Именно будущий статус Нагорно-Карабахской Республики, армянского анклава, окруженного азербайджанскими районами, выступает главным камнем преткновения в переговорном процессе. Территориально-административное образование, имеющее все признаки государственности, так и не было признано мировым сообществом, в том числе и Арменией. А Баку не допускает ничьей юрисдикции, кроме своей, над республикой, в советское время на правах автономной области входившей в состав Азербайджанской ССР (но в раннее Новое время бывшей оплотом армянской государственности).

После того, как развернувшиеся в 2020 году вокруг Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) боевые действия были остановлены при участии России, отношения между двумя закавказскими государствами во многом регламентируются Трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным 9 ноября 2020 года президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Именно на него указал 13 сентября представитель оборонного ведомства Азербайджана Гусейн Махмудов на встрече с военными атташе в Баку: «Армения демонстрирует поведение, противоречащее [Трехстороннему] заявлению <...>, занимает военную авантюрную и реваншистскую позицию».

Ситуацию осложняет наличие взаимных территориальных претензий. На серьезность проблемы проливает свет заявление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, который 13 сентября заявил о готовности поделиться своим опытом по делимитации и демаркации государственной границы между двумя закавказскими странами. «Граница между Азербайджаном и Арменией не демаркирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело. Поэтому сейчас первая задача возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы поделиться своим опытом», – сообщил Тлеуберди журналистам.

Немаловажную роль в эскалации конфликта, очевидно, сыграла безрезультатная встреча президента Алиева и премьер-министра Пашиняна 31 августа в Брюсселе. Выступая перед национальным парламентом 13 сентября, глава армянского правительства сообщил, что «Баку отказывается вести переговоры на основе представленных Ереваном принципов». «Их позиция заключается в том, что карабахский вопрос решен или, по крайней мере, является внутренним вопросом Азербайджана, и они не хотят обсуждать этот вопрос», – сказал Пашинян.

Он всеми силами стремится смягчить последствия военного поражения 2020 года. Закрепление в тексте мирного договора положения о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана будет иметь непредсказуемые последствия для Пашиняна.

«Мы хотим подписать бумагу, в результате которой очень много людей будет нас критиковать, посчитают предателями, возможно, народ примет решение отстранить нас от власти, но мы будем благодарны, если в результате Армения с территорией 29 800 кв. км получит долгосрочный мир и безопасность. Я подпишу это решение, которое обеспечит вышесказанное. И меня не беспокоит, что произойдет со мной потом», – сказал 14 сентября Никол Пашинян. Именно такова территория Республики Армении на настоящий момент, т.е. премьер указал на отсутствие претензий на те или иные территории Арцаха.

Сразу после этого в Ереване начались массовые митинги с требованием отставки главы правительства. Масло в огонь подлили сообщения СМИ о готовности передать Азербайджану часть спорных территорий. В этих условиях Пашинян 15 сентября отказался от визита в Самарканд (Узбекистан) для участия в саммите стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Не остаются в стороне и западные «партнеры». Соединенные Штаты и европейские страны всеми силами пытаются повлиять на ход трехсторонних консультаций Москвы, Баку и Еревана, давая противоречивые сигналы Николу Пашиняну, в целом склоняющиеся к его поддержке. За последние дни армянский лидер провел десятки телефонных переговоров со многими европейскими чиновниками, поддержавшими Армению и призвавшими стороны к прекращению огня. Проармянскую позицию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен, обвинивший армию Азербайджана в нанесении огневых ударов по гражданской инфраструктуре сопредельной территории.

Причина такой демонстративной поддержки – в попытках Запада восстановить свое влияние на Ереван, снизившееся в 2020 году в результате военной катастрофы в Нагорном Карабахе и размещения а регионе российского военного контингента. Европейцы, прежде всего французы, а также американцы, сохраняют рычаги воздействия как на республику в целом (через НПО, международные финансовые институты, армянские диаспоры), так и на премьера Пашиняна. После прихода к власти нынешний премьер выступал за многовекторность, но с уклоном на Запад. Никол Пашинян пытается воспользоваться любой возможностью снизить нажим Азербайджана по Нагорному Карабаху. Иллюзию этой возможности Запад ему и предлагает.

Но урегулирование кризиса, начавшегося еще в прошлом веке кризиса невозможно без подписания основополагающего мирного договора, каким бы сложным не было для каждой из сторон согласие с теми его аспектами, что противоречат их исходным позициям, но, вероятнее всего, неизбежны. Армения и Азербайджан с трудом идут на компромиссы по спорным вопросам мирного договора, работа над которым сейчас ведется при посредничестве России. Вспышки военной активности на фоне тянущихся переговоров, это попытки продолжения политики иными средствами.