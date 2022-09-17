Минобороны сообщило об успехах ВС РФ под Херсоном и Харьковом

Российские военные сдержали попытку наступления ВСУ в Херсонской области, уничтожив при этом 120 украинских военнослужащих, а в Харьковской области в результате ударов ВКС РФ было ликвидировано более 50 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — заявил Конашенков.

Также за прошедшие сутки, по его словам, в результате высокоточных ударов ВКС РФ по объектам ВСУ в Николаевской и Херсонской областях более 140 украинских военнослужащих были убиты либо ранены, уничтожены 5 танков и 14 единиц военной техники. А после ударов по пунктам временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен», а также 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено еще более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Конашенков сообщил и о потерях противника в ДНР — после ударов по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артемовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево потери личного состава ВСУ составили более 230 человек.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки были поражены пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 117 районах, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российские средства ПВО сбили восемь беспилотников и 25 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

Конашенков также обратил внимание на возобновление провокаций в районе Запорожской АЭС. В течение суток, по его словам, было зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от АЭС. Всего было выпущено 15 снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем, отметил он, подчеркнув, что радиационная обстановка остается в норме.

