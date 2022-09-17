Минтранс ответил ICAO, усомнившейся в безопасности полетов в России

Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует мировым стандартам. Так в министерстве транспорта РФ ответили на предупреждение Международной организации гражданской авиации (ICAO) «об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний», передает ТАСС.
«Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Таким образом, информация ICAO, выпустившей "предупреждение об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний", не соответствует фактическому положению дел», — сообщили в пресс-службе министерства.
В Минтрансе считают, что ICAO усомнилась в безопасности полетов из-за «двойной» регистрации самолетов. При этом в министерстве подчеркнули, что техническое обслуживание и контроль за поддержанием летной годности перерегистрированных воздушных судов продолжает осуществляться под руководством Росавиации в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
На Ассамблее ICAO, которая откроется 27 сентября, Минтранс намерен донести до зарубежных коллег, что односторонние решения ряда стран о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний и приостановление сертификатов летной годности носят исключительно политический характер.