Минтранс ответил ICAO, усомнившейся в безопасности полетов в России

Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует мировым стандартам. Так в министерстве транспорта РФ ответили на предупреждение Международной организации гражданской авиации (ICAO) «об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний», передает ТАСС.

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«Безопасность полетов на воздушных судах российских авиакомпаний обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Таким образом, информация ICAO, выпустившей "предупреждение об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний", не соответствует фактическому положению дел», — сообщили в пресс-службе министерства.

В Минтрансе считают, что ICAO усомнилась в безопасности полетов из-за «двойной» регистрации самолетов. При этом в министерстве подчеркнули, что техническое обслуживание и контроль за поддержанием летной годности перерегистрированных воздушных судов продолжает осуществляться под руководством Росавиации в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

На Ассамблее ICAO, которая откроется 27 сентября, Минтранс намерен донести до зарубежных коллег, что односторонние решения ряда стран о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний и приостановление сертификатов летной годности носят исключительно политический характер.

