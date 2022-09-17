Потанин объявил о запуске «народного капитализма» в «Норникеле»

Президент и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что доведет пакет акций компании, находящийся у частных лиц, в том числе у своих работников, с 10% до 25% в течение 10 лет. Таким образом он планирует «восстановить историческую справедливость» эпохи приватизации.

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«Когда "Норильский никель" был приватизирован в 1990-е годы, то, как раз, порядка 25% акций принадлежали работникам. К сожалению, не смогли работники в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы опять 25% акций вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал Потанин.

Он уточнил, что на текущий момент порядка 10% уставного капитала «Норникеля» находятся у физлиц. 10-летняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в их руках до 25%. Частично это произойдет за счет наделения сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Они смогут приобрести акции в виде цифровых финансовых активов (ЦФА) на блокчейн-платформе «Атомайз», для чего уже сейчас проходят обучение по работе с ЦФА. Программа получила название «Цифровой инвестор» и стартует в «Норникеле» в 2023 году.

По словам Потанина, при помощи ЦФА можно «фрагментировать» покупку и приобретать не целую акцию, а например ее часть. Акции «Норникеля» достаточно дорогие (16 сентября одна акция на Московской бирже стоила 16,2 тыс. рублей), поэтому разбив ее на более мелкие части, возможность инвестировать появится у людей, не обладающих серьезными накоплениями, подчеркнул он.

Программа по увеличению доли физлиц среди акционеров компании никак не повлияет на ее потенциальное слияние с UC Rusal, отметил Потанин.

«Идея слияния по-прежнему интересна, но при этом это никак не мешает реализации программы "народного капитализма". В случае слияния сотрудники станут акционерами более крупной компании, тем больше возрастет ценность их бумаг», — заключил бизнесмен.

Ранее Потанин решил передать 50% Росбанка своему благотворительному фонду, а еще 10% — сотрудникам банка. Отвечая на вопрос РБК о мотивах передачи акций Росбанка он не стал отрицать, что эта сделка, в том числе, была необходима для снижения рисков для банка, в случае попадания самого бизнесмена под санкции США или ЕС. Объявляя о сделке по Росбанку, «Интеррос» объяснял, что в самой компании называют превращение работников в бенефициаров «народным капитализмом». Этот же принцип, по словам Потанина, будет реализован и в «Норникеле».

«Тут надо было созреть и в морально-психологическом плане, и в технологическом. Поэтому для меня это вызревшее решение, я с ним четыре года живу и для меня оно достаточно естественное», — признался Потанин.

По его мнению, «народный капитализм» поможет «несколько снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками», а также снять «общественно-социальный накал, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе».