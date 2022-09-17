«Роснефть» обвинила власти Германии в экспроприации активов

«Роснефть» обвинила правительство ФРГ в незаконной передаче немецких активов компании Федеральному сетевому агентству. Как следует из заявления на сайте компании, Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по доставке нефтепродуктов и проводила переговоры по новым контрактам, «чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше».

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«Решение федерального Правительства ФРГ о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов», — говорится в заявлении «Роснефти».

В компании напомнили, что общий объем инвестиций в немецкие проекты нефтепереработки составил 4,6 млрд евро, планировались и дополнительные инвестиции в связи с переходом к производству биотоплива.

«Роснефть» указала, что решение властей ФРГ не носит временный характер, «и, по сути, означает безвозвратную утрату активов», поэтому компания намерена прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд. Вместе с тем российская корпорация выразила готовность обсудить с Германией параметры нового контракта на поставку нефти при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций и законных прав персонала предприятий.

Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что немецкое правительство передало Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing в доверительное управление Федеральному сетевому агентству. Таким образом, оно получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Федеральное сетевое агентство уже заявило, что первоначальный владелец больше не имеет никаких полномочий, а попечительство направлено на упорядоченное продолжение работы бизнеса, уточняет РИА Новости.

