Ростовские ученые разработали прототип импланта тазобедренного сустава

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) по запросу врачей-травматологов Ростовской областной клинической больницы разработали 3D-модель и создали прототип тазобедренного сустава человека. Их разработка поможет изготавливать импланты в России вместо импортирования протезов из-за рубежа, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

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«Сейчас в России используется до 80% иностранных имплантов шести-восьми разных размеров. Практически все протезы, которые устанавливались в Ростове-на-Дону, были иностранного производства. Сейчас поставки прекращены. В связи с этим возникла проблема импортозамещения», — рассказал врач-ортопед Ростовской областной клинической больницы Станислав Басов.

Как пояснили в пресс-службе университета, набор для замены сустава состоит из нескольких компонентов, изготавливаемых в разных частях России, и собрать такой набор отечественного производства достаточно сложно. Разработка ростовских ученых позволит изготавливать полноценные искусственные тазобедренные суставы, которые можно будет устанавливать людям со сломанной шейкой бедра, например.

На данный момент в Ростове-на-Дону создано 15 моделей тазобедренных суставов, в зависимости от возраста и физиологических особенностей потенциальных пациентов. Прототипы пока тяжелые по весу, ученые работают над тем, как их облегчить. В дальнейшем сотрудники университета планирует сами отливать протезы из титана и печатать на 3D-биопринтере, пока же им не хватает финансирования на покупку необходимого оборудования.

