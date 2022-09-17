Шольц рассказал, в каком тоне проходят его телефонные беседы с Путиным

Телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным всегда проходят в дружелюбном тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. По итогам разговоров, касающихся ситуации на Украине, в последнее время были «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, отметил он.

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«Если подытожить все разговоры, которые у меня были с президентом России за последнее время, то, безусловно, были подвижки. Просто они не были очень далеко идущими, как мы все видим. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я думаю, важно, чтобы у нас состоялся разговор, но это также часть процесса, когда вы не питаете никаких иллюзий», — сказал Шольц.

13 сентября канцлер ФРГ говорил по телефону с президентом РФ впервые с конца мая. После этого полуторачасового разговора Шольц сделал вывод, что позиция Путина не изменилась.

Отвечая вопрос об экспроприации дочерней компании «Роснефти» Rosneft Deutschland, Шольц заявил, что таким образом власти Германии готовятся к тому, что нефть вдруг может перестать поступать на два восточногерманских НПЗ, подключенных к нефтепроводу «Дружба».

