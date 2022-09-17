Синоптик пообещал «суперлето» в ряде регионов России

Жара до 35-38 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По-летнему теплая погода порадует также жителей некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае — даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках — 27-35 градусов, в Ставрополье — 38 градусов. Это просто суперлето. Очень тепло будет и в Приволжском федеральном округе с 18 по 21 сентября», — рассказал Вильфанд.

Также, по данным синоптика, на 7-11 градусов выше нормы будет температура воздуха в регионах Поволжья. В Пермском крае ожидается до 24 градусов тепла, в Оренбургской области — до 27-30 градусов, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях и Удмуртии — плюс 24-28.

По словам Вильфанда, летняя погода в этих регионах связана с «выносом очень теплых воздушных масс благодаря циклону, который уходит на восток».