Сотрудники предприятия «ЕвроХима» в Волгоградской области прошли диагностику онкозаболеваний

Обследование проведено специалистами Национального медицинского исследовательского Центра онкологии им. Н. Блохина при участии АНО «Национальные приоритеты».

В городе Котельниково Волгоградской области прошла акция по диагностике и профилактике онкологических заболеваний «Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров!». Мероприятие было организовано при участии АНО «Национальные приоритеты», Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Блохина в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» при содействии Фонда президентских грантов.

«Мы всегда обращаем внимание на важность проведения подобных акций среди сотрудников предприятий. Приятно, что количество кампаний, в которых важна забота о здоровье растет – их вклад в реализацию задач нацпроекта «Здравоохранение» сложно переоценить. Надеюсь, опыт проведения онкоскринингов среди работников будет охватывать все больше предприятий по всей стране. Это поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и приступить к своевременному эффективному лечению» – отметила заместитель генерального директора по партнерским проектам АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа.

В обследовании приняли участие сотрудники предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», проверка здоровья проводилась бесплатно. Во избежание очередей был составлен график приема. Участники акции приходили в назначенное время и получали подробную индивидуальную консультацию специалистов.

«В этом году волонтеры-медики совместно с партнерами в 24 регионах России запустили Всероссийский проект по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых!». В Волгоградской области на предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» выехали специалисты Центра онкологии им. Н. Блохина. Это уже 15 выезд в рамках проекта. На сегодня уже 1700 человек приняли участие в акции, скрининги прошли 1833 человека. Мы рассчитываем привлечь больше внимания людей к вопросам онкологии, ведь чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов его победить», — отметила председатель движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Специалисты Центра имени Блохина и сотрудники предприятия на интерактивной лекции обсудили общие вопросы онкопрофилактики. Также медики развенчали распространенные мифы об онкологии, особенно о непобедимости рака. Сотрудники узнали, что если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95% случаев. Именно поэтому жизненно важно регулярно проходить диспансеризацию, подчеркнули специалисты.

«Ежегодно в Онкоцентр имени Блохина обращается более 200 тысяч человек! К сожалению, большинство - пациенты с поздними стадиями рака. У современных онкологов огромный арсенал средств, врачи и ученые научились продлевать жизнь и таким пациентам, порой - существенно. Но чем раньше мы обнаружили рак, тем выше шансы забыть о нем навсегда. Поэтому мы призываем - будьте смелей, не бойтесь обнаружить онкологическое заболевание! Рак - это диагноз, а не приговор. И чем раньше он будет поставлен, тем выше шансы на излечение»”, - подчеркнула заместитель директора по развитию Центра онкологии им. Н. Блохина Татьяна Касьянова.

В практической части лекции при помощи анатомических макетов участники научились основным методам самодиагностики, прошли тестирование на предрасположенность к онкологическим заболеваниям и задали вопросы специалистам-онкологам.