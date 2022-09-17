Ужасы от FedEx, тройное колдовство и взлет «индикатора страха»

Вчера S&P 500 впервые с 18 июня закрылся ниже отметки 3900 пунктов, которую многие на рынке считали ключевым уровнем поддержки. Удалось это ему, как и положено в подобных случаях, не сразу – первую попытку он делал еще в начале сентября. Но медведям помог случай, выпадающий не каждый месяц.

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В пятницу был День тройного колдовства (triple witching), когда истекали опционы на $3,2 трлн. Раз в квартал экспирация (завершение обращения) опционов на акции и фондовые индексы, а также фьючерсов на последние происходит одновременно. В такие дни нередко растет волатильность, а акции совершают необычные и порой очень резкие движения.

Вот и на этот раз, открывшись гэпом вниз, S&P 500 вскоре после открытия уже терял 1,6%, а затем весь день, оставаясь в «красной зоне», то обновлял минимумы с июня, то выходил на максимумы дня. В конце торгов он в очередной раз быстро пошел наверх и закрылся падением на 0,72%, остановившись на отметке 3873,33 пункта.

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Это его самый низкий уровень закрытия опять же с 18 июня и с технической точки зрения более серьезных препятствий, чем пройденное в пятницу, у индекса на пути к июньским низам рынка нет. Да и вся уходящая неделя напоминает о начале лета – падение S&P 500 по ее итогам составило 4,8%. Быстрее индекс снижался только в середине июня, когда был установлен минимум года.

Cboe Volatility Index (VIX), известный, как «индикатор страха», взлетал в пятницу до двухмесячного максимума – 28,45 пунктов. Это заметно ниже пиков года (во время падения первого полугодия этот индекс превышал 30 и даже 35 пунктов), но все равно немало. Обычно значения выше 20 связывают с повышенным беспокойством инвесторов относительно краткосрочных перспектив акций, а превышение 30 (не говоря о 35) – это уже острейший страх.

План по валу

Однако и без всякой экспирации причин для беспокойства у инвесторов было предостаточно – как существующих не первый день или неделю, так и совсем свежих. В пятницу по рынку особенно сильно ударили новости от FedEx, вышедшие накануне вечером.

Ее прогноз показателей на квартал оказался драматично ниже оценок аналитиков, а на 2023 год и вовсе был отозван. Международный логистический гигант заявил, что макроэкономические тенденции «значительно ухудшились» и дальше будет только хуже. А его гендиректор Радж Субраманиам заявил CNBC, что на мировую экономику надвигается рецессия.

Акции FedEx показали худший результат в своей истории, побив рекорд «черного понедельника» 1987 года. Но рынок понимает, насколько быстрее и точнее официальной статистики, бизнес ощущает негативные изменения. Так что рухнули и другие логистические компании, а за ними пошли вниз и бумаги прочих секторов.

Но и вышедшие на этой неделе данные о неожиданно высокой инфляции в США повышали вероятность более быстрого подъема ставки ФРС, а затем, соответственно, рецессии. Это, конечно, если не верить, в то, что та уже идет (все-таки два квартала подряд американский ВВП снижается). В любом случае, «ястребиный» настрой регулятора сомнений у рынка в последние дни не вызывал — оставалось оценивать масштаб проблем. С этим туманно.

«США стоят на пороге рецессии неизвестной глубины, — говорил в пятницу Bloomberg глава отдела макроэкономических исследований Lombard Odier Asset Management Флориан Йелпо. — Рынок акций видит ее очень незначительной, а облигации, судя по наклону кривой доходностей на отрезке от 2 до 10 лет, предполагают куда более мрачную ситуацию. Сейчас на рынках доминирует макроэкономическая неопределенность».

Источник волшебства

Несколько рассеять неопределенность может заседание ФРС по ставке в ближайшую среду. На этой неделе срочный рынок допустил, что ставка может быть поднята на 100 базисных пунктов – до 3,5%.

Такой шаг не предпринимался в США с 1984 года и в последние дни инвесторы убеждали себя в том, что его и не случится. Согласно CME FedWatch Tool, в среду его вероятность была с точки зрения срочного рынка близка к 40%, а вчера она снизилась до 18%. Но решать все-таки не ему, а ФРС.

Подъем более чем на 75 б.п. кажется не слишком целесообразным – он выглядит, как паника. И шансы на такое решение вроде бы, и в самом деле, невелики. Но есть нюанс.

В пятницу стало активно распространяться парадоксальное мнение, что история с FedEx – это не плохая, а хорошая новость. Мол, ухудшение экономических условий показывает, что ФРС справляется с инфляцией лучше, чем она сама ожидала, и та может сделать шаг назад после заседания.

«Быть может, Пауэлл прямо сейчас ударит нас еще одним повышением на 75 базисных пунктов, а затем скажет, что, возможно, пришло время использовать более взвешенный подход, чтобы оценить, как именно идут дела», — ретранслировал эту мысль вчера вечером CNBC.

Подобные, перпендикулярные реальности идеи, нередко размножаются в массовом сознании при начале «медвежьих ралли». Бороться с ними вербальными интервенциями непросто, что ФРС, категорически не заинтересованная в росте акций, блестяще доказала этим летом. И если следующая неделя начнется быстрым ростом, то повышение на 100 б.п. может оказаться единственным решением для охлаждения рынка.

Так что, в среду и решится, направится ли индекс S&P 500 обновлять минимумы года или пока нет. И не только шаг подъема ставки, а даже неудачно оброненное председателем Пауэллом слово, вполне способно будет надолго определить динамику рынка.

