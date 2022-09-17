В Казахстане переименовали столицу и ограничили президентский срок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания. Кроме того, столица республики переименована из Нур-Султана в Астану. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

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«Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан". Текст закона публикуется в печати», — сообщили в пресс-службе.

Согласно поправкам, президента Казахстана теперь будут избирать на семь лет вместо пяти, при этом один и тот же человек не может быть избран на этот пост более одного раза. Ранее деятельность президента была ограничена двумя сроками подряд.

При этом уточняется, что измененное положение пункта 5 статьи 42 конституции о том, что одно и то же лицо не может быть избрано более одного раза, начнет применяться к победителям президентских выборов, проведенных после вступления в силу данной нормы. В послании к народу 1 сентября Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает в 2024 году. На следующий день депутаты предложили внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок, уточняет РИА Новости.

15 сентября парламент единогласно принял закон о переименовании столицы Казахстана и направил его на подпись президенту. Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года. При этом сам Токаев предложил тогда увековечить имя Назарбаева, который руководил государством 30 лет.

