В Польше открыли судоходный канал в обход российских вод

Судоходный канал через Балтийскую косу был торжественно открыт в Польше, по нему уже прошли первые суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Польского телевидения. Президент Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия, признал, что канал имеет более политическое, нежели экономическое значение, так как по нему могут проходить суда с небольшой осадкой.

Статья по теме: Варшава обвинила Брюссель в краже миллиардов евро

«Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством», — заявил Дуда.

В рамках процедуры приемки в канал первыми вошли три судна государственных служб: флагман Морского управления в Гдыни многоцелевой 60-метровый «Зодиак II», корабль Пограничной охраны и спасательное судно. Ранее суда должны были заходить в Вислинский залив через территориальные воды РФ, уведомив об этом российские власти заранее. При этом Россия имела право запретить их проход.

Балтийская (Вислинская) коса — полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Из 65 км косы 35 км принадлежат России. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от суши судоходным проливом. Польша несколько лет строила канал протяженностью 1,3 км и глубиной пять метров, чтобы в порт могли заходить суда с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Стоимость проекта составила 2 млрд злотых ($400 млн).



