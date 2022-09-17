Образование Школа Вячеслав Володин

Володин обратился к народу с опросом о переводе школ в подчинение регионам

17 сентября 2022, 11:36

Спикер Госдумы полагает, что многих проблем удалось бы избежать, подняв уровень ответственности за школы с муниципального на региональный уровень

пресс-служба госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что основные проблемы современных школ — это их состояние и нехватка учителей. И решить их можно, переведя ответственность с муниципального на региональный уровень. По уже сложившейся традиции спикер нижней палаты парламента решил спросить мнение электората по этому поводу в своем Telegram-канале. Большинство подписчиков его поддержали.

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин и предложил проголосовать.

За два часа успели проголосовать более 33 тыс. человек, 87% из них высказались «за» это предложение. Под постом Володина было оставлено более 2 тыс. комментариев. Большинство подписчиков предложили передать школы сразу на федеральный уровень, а вместе с ними — детские сады, больницы и поликлиники. Народ также посоветовал Володину поднять учителям зарплату и освободить от бесконечных отчетов.
 