Володин обратился к народу с опросом о переводе школ в подчинение регионам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что основные проблемы современных школ — это их состояние и нехватка учителей. И решить их можно, переведя ответственность с муниципального на региональный уровень. По уже сложившейся традиции спикер нижней палаты парламента решил спросить мнение электората по этому поводу в своем Telegram-канале. Большинство подписчиков его поддержали.

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«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин и предложил проголосовать.

За два часа успели проголосовать более 33 тыс. человек, 87% из них высказались «за» это предложение. Под постом Володина было оставлено более 2 тыс. комментариев. Большинство подписчиков предложили передать школы сразу на федеральный уровень, а вместе с ними — детские сады, больницы и поликлиники. Народ также посоветовал Володину поднять учителям зарплату и освободить от бесконечных отчетов.

