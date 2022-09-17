Юрист дал советы, как не лишиться квартиры при сдаче ее в аренду

Случаи, когда мошенники, заселившись в арендованную квартиру, продавали ее без ведома собственника, действительно были. Чтобы предотвратить такие риски, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин посоветовал собственникам запретить любые сделки с жильем без участия владельца, пишет агентство «Прайм».

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«Есть опция, при активации которой ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца. При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ», — рассказал Уткин.

Кроме того, есть более «закрученный», но тоже относительно простой способ, когда на квартиру накладывается обременение. Юрист пояснил, что для этого нужно нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить сдаваемую в аренду квартиру, при этом получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме. Нотариусы обязаны передавать такую информацию в Росреестр, а когда на квартире есть зарегистрированное обременение, все сделки с жильем блокируются до его снятия.

Также эксперт посоветовал при сдаче квартиры в аренду произвести опись имущества и желательно сделать это вместе с брокером. Кроме того, нужно прописать в договоре, кто имеет право проживать в квартире с указанием их паспортных данные, поскольку бывает так, что вместо присутствовавших на подписании людей там живут другие, в том числе несовершеннолетние, что значительно усложняет процесс выселения.

Уткин также рекомендует зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость, поскольку 4% от арендного дохода — небольшая плата за спокойствие и уверенность, что с квартирой ничего не случится.

