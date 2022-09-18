Делягин объяснил Пугачевой, как стать иноагентом

Алла Пугачева может рассчитывать на статус иноагента, если будет негативно высказываться о России, брать иностранные деньги на подрывную деятельность или напишет заявление, в котором докажет свой статус. Так зампред Комитета по экономической политике и зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Михаил Делягин прокомментировал порталу URA.RU инициативу певицы, которая в знак солидарности со своим мужем попросила Минюст причислить ее к иноагентам.

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«Это ее проблемы. Пусть она скажет, что „рашка-какашка“ и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках Российской Федерации. Есть соответствующая статья в УК РФ», — сказал Делягин.

Также, по его словам, есть возможность попросить о новом статусе официально.

«Существует юридическая форма — люди, собирающиеся стать иностранным агентом. Тут процедура достаточно простая. Если человек хочет быть иностранным агентом, соответствует критериям, а государство не заметило. Он имеет право сделать об этом соответствующее заявление. Например, вы знаете, я взял деньги у ЦРУ и на них поливаю вас грязью. Пока государство не рассмотрело заявление, он находится в этом статусе, как я понимаю», — объяснил депутат.

Ранее Пугачева в соцсетях попросила признать ее иноагентом, потому что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным (16 сентября признан в РФ физлицом-иноагентом), «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

