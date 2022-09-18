Диетолог объяснила, как определить свой идеальный вес

Существует несколько вариантов определения оптимальной массы тела человека. Так, для мужчин лучше всего подходит простая формула: рост минус 100. Женщинам для более точного результата необходимо вычесть 110, рассказала «Вечерней Москве» врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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«Для женщин применимы сразу две формулы, которые можно использовать. По первой формуле из роста женщины нужно вычесть 105, по второй — 110. Вторая формула по ряду причин будет точнее», — рассказала Дианова.

При этом, по ее словам, самым объективным и доступным методом является биоимпедансный анализ (биоимпеданс) — быстрая диагностика, по которой состав тела человека анализируется с помощью измерения электрического сопротивления между разными точками на коже. Этот метод позволяет узнать количество жира и жидкости в организме, соотношение мышечной и костной массы и определить уровень метаболизма. Диетолог отметила, что процедуру можно пройти как платно, так и бесплатно по назначению эндокринолога. Благодаря ей можно будет точно увидеть, сколько лишнего веса присутствует в организме.

При небольшом превышении веса беспокоиться не о чем, два–три килограмма — вполне допустимое движение веса между летом и зимой, однако в случае значительных отклонений имеет смысл проверить здоровье, посоветовала врач. Кроме того, большое значение имеет объем талии. Для европеоидной расы он должен составлять менее 80 сантиметров. В противном случае велики риски развития диабета, метаболического синдрома, инфарктов и инсультов, предупредила Дианова.

