Ле Пен назвала геополитической ошибкой участие Франции в санкциях против РФ

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен считает участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой». Об этом она заявила на партийной конференции, передает ТАСС.

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«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России. ЕС ввел эти санкции в состоянии истерии от украинского конфликта», — сказала Ле Пен.

Она также отметила, что «политика ЕС из федеральной превращается в имперскую», и эта «воинственная позиция Брюсселя» вызывает все большее неприятие в странах-участницах Евросоюза среди сил, отдающих предпочтение национальным приоритетам. В частности, проявление этой тенденции заметно в настроениях электората в Швеции, Италии и Нидерландах, указала Ле Пен.