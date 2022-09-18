Патриарх спустился в норильскую шахту и благословил Потанина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил и провел службу в храме Великомученицы Варвары в районе Талнах города Норильска, построенного за счет средств компании «Норникель». Ранее в ходе трехдневного визита в Норильскую епархию, он посетил рудник «Скалистый» и Надеждинский металлургический завод «Норникеля», а также исправительную колонию № 15 Норильска, передает пресс-служба РПЦ.

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На освящении нового храма в Талнахе присутствовало руководство края, города и компании «Норникель». По окончании богослужения предстоятель РПЦ напомнил, как четыре года назад закладывал здесь первый камень в основание храма.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто здесь трудится, — господина губернатора, его команду, всех тех, кто в забое, тех, кто обеспечивает производство. А также и тех, кто занимается здесь культурой, кто учит детей, кто обеспечивает медицинское обслуживание, кто охраняет порядок, необходимый в любом человеческом общежитии. Вы делаете действительно большое, я бы сказал, великое дело. Освоение Русского Севера — это освоение территорий, в которых несметные сокровища, огромные богатства, огромный потенциал нашей страны. И когда сознаешь масштаб этого потенциала, понимаешь, как тщетны все попытки напугать нашу страну — то, что сегодня мы наблюдаем в сфере международных отношений», — заявил патриарх в проповеди.

Глава РПЦ также поблагодарил президента «Норникеля» Владимира Потанина, благословив его на «очень важное служение отечеству в этом северном крае», и вручил ему икону благоверного князя Александра Невского.

Накануне патриарх посетил рудник «Скалистый». Сначала он ознакомился с производством в административном корпусе, а потом спустился в сверхглубокий ствол СКС-1 на отметку 1928 м. Под землей глава РПЦ ознакомился с ходом работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой «Глубокая». Сбойка, до которой остался 391 метр, необходима для полноценной вентиляции шахты, уточнили в пресс-службе. По итогам этого визита шахтеры подарили патриарху художественную композицию «Рудник Скалистый», созданную из образцов пород, а он им — икону святителя Спиридона Тримифунтского, а сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.

Далее патриарх на вертолете направился на Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова, который является основным предприятием Заполярного филиала ПАО «ГМК "Норильский никель"» по производству анодной меди для нужд Медного завода в Норильске.

Из биографии патриарха Кирилла известно, что после окончания восьмого класса средней школы он поступил в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где работал с 1962 по 1965 год техником-картографом, совмещая работу с учебой.

