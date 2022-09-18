Пелоси определила виновного в конфликте на армяно-азербайджанской границе

Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению по приглашению председателя Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна. По итогам состоявшейся встречи Пелоси заявила, что США осуждают атаки Азербайджана на суверенную территорию и границы Армении, а Симонян выразил надежду, что Соединенные Штаты введут санкции за действия Баку, передает ТАСС.

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«От имени Конгресса США строго осуждаем смертоносные атаки азербайджанской стороны на суверенную территорию и границы Армении», — заявила Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с Симоняном.

Она также заверила, что для США очень важны суверенитет и территориальная целостность Армении, а действия Азербайджана против мирного населения Нагорного Карабаха «находятся в центре внимания США». Пелоси отметила, что США намерены оказывать поддержку Армении и готовы «услышать потребности» Еревана в экономической и оборонной сферах.

Как уточняет пресс-служба Национального собрания Армении, встреча Пелоси и Симоняна прошла в приватном формате. По ее итогам спикер НС «поблагодарил за хрупкое соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США вечером 14 сентября, а также выразил признательность властям Соединенных Штатов, в том числе многим конгрессменам, за адресную оценку последних развитий».

«Любая помощь США для нас жизненно необходима. Четкие санкции против Азербайджана могут стать еще одним рычагом против экспансионистских амбиций Азербайджана», — заявил Симонян.

Пелоси прибыла в Армению в субботу и будет находиться там до понедельника, 19 сентября.

Боевые столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана начались в ночь на 13 сентября. Действия разворачиваются за пределами Нагорного Карабаха. При этом и Армения, и Азербайджан утверждают, что обострение устроила другая сторона, чтобы сорвать переговоры о судьбе спорной территории.

