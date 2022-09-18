Представители NASA прибыли на Байконур на первый перекрестный полет

Американская делегация с представителями NASA прибыла на Байконур для подготовки к первому перекрестному полету. 21 сентября на корабле «Союз МС-22» к МКС отправятся космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз" — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио», — рассказали в Роскосмосе.

Представители NASA уже присутствовали на вывозе ракеты-носителя на стартовый стол космодрома. Старт ракеты «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», которому присвоено имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, запланирован на 16:54 мск 21 сентября. Это будет первый старт в рамках соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио пробудут на МКС 188 суток — до 28 марта, уточнили в Роскосмосе. Также корабль доставит на орбиту около 120 кг полезных грузов.

Предыдущий раз полет американца на «Союзе» состоялся в апреле 2021 года, тогда в состав экипажа «Союз МС-18», вошел астронавт Марк Ванде Хай.

В Роскосмосе также уточнили, что 3 октября ожидается полет к МКС американского корабля Crew Dragon. На нем полетят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина.

