Президент «АвтоВАЗ» рассказал, почему автомобили Lada уже не ржавеют

Покраска автомобилей Lada сейчас происходит с использованием современных технологий, в частности, катафореза, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

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«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — рассказал Соколов, уточнив, что гарантию от сквозной коррозии металла автопроизводитель сейчас дает на шесть лет.

Соколов также выразил уверенность, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тыс. автомобилей, а в будущем дойдет и до двух миллионов. Пока же совет директоров компании поставил перед «АвтоВАЗом» задачу произвести порядка 500 тыс. автомобилей в 2023 году.

«В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллионов автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг. Я считаю, такой объем вполне соответствует потребностям нашей страны», — заявил Соколов.

