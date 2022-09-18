Путин призвал президентов Таджикистана и Киргизии к мирному решению конфликта

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонных разговорах с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на границе между двумя странами и призвал стороны к скорейшему урегулированию ситуации мирным путем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Статья по теме: Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня после ночных столкновений на границе «Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — заявили в Кремле. Кроме того, президент РФ подтвердил готовность России оказывать «необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье». Ранее глава МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что число погибших в результате боестолкновений на границе с Киргизией возросло до 38 человек. В Минздраве Киргизии 18 сентября сообщили о 36 погибших и 129 раненых.

