Российский робот начал работать в аэропорту Стамбула

Российский сервисный робот «Промобот», созданный одноименной пермской компанией, поступил на службу в стамбульский международный аэропорт им. Сабихи Гекчен. Он знает русский, английский, турецкий, испанский и арабский языки, оборудован сканером билетов и в его задачи входит консультирование пассажиров, сообщили CNews в компании «Промобот».

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«Аэропорт имени Сабихи Гекчен обслуживает около 30 млн. пассажиров в год — это один из самых загруженных аэропортов Европы. Цифровизация помогает аэропорту справиться с такой нагрузкой, освободив персонал от рутинной работы. Как правило, пассажиры в аэропорту задают идентичные вопросы, и робот исключает все ошибки человеческого фактора: он не нагрубит, будет вежлив и никогда не забудет важную информацию», — рассказал официальный представитель «Промобот» в Турции Сельчук Йаран.

На роботе также установлены датчики препятствий, благодаря которым он свободно передвигается даже в местах повышенного скопления людей.

Пермских промоботов можно также встретить в аэропортах США и Чили, а также во Внуково. Они трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, например, в Дубай Молле — самом большом торговом центре мира, Национальном банке Омана, сети клиник в Кувейте, школах Саудовской Аравии и полиции Абу-Даби, уточнили в компании. В РФ роботов можно заметить в Сбербанке, Музее современной истории России и МФЦ.