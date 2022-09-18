Школьников приграничной зоны еще одного региона переведут на дистанционку

Из-за обстрелов ВСУ школы в приграничных районах Белгородской области с 19 сентября перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В конце августа аналогичное решение принял глава Курской области Роман Старовойт.

Статья по теме: Школьников приграничных районов Курской области переведут на дистанционку

«Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы», — написал Гладков.

Он сообщил, что объехал приграничные районы, в которых за последние несколько дней были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. Так, в Красном Хуторе выявлены разрушения в 30 домах и Доме культуры, два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей из села вывезли, в понедельник власти организуют вывоз домашних животных.

Накануне Гладков писал об обстрелах села Валуйки, в результате которых была повреждена электроподстанция, а 15 сентября глава региона сообщал о решении антитеррористической комиссии перевести школы в Валуйском и Шебекинском городских округах на дистанционное обучение.

