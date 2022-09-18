В Минобороны рассказали об успешном отражении атак и огромных потерях ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Однако российским подразделениям удалось отразить атаки трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад, которые осуществлялиась при поддержке шести танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, за прошедшие сутки, потери личного состава ВСУ исчисляются сотнями.

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«Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что в Запорожской области потери противника составили до ста, а в ДНР — более 110-ти военнослужащих. После ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники украинских подразделений в Херсонской области уничтожено более 150-ти военнослужащих, а в ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево ДНР 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава, уточнил Конашенков.

Кроме того, по данным Минобороны, за прошедшие сутки были поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки ДНР. В Харьковской и Запорожской областях были уничтожены склады боеприпасов. В ДНР российские войска подорвали 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокатор наведения ЗРК С-300 и радиолокационную станцию. Российские средства ПВО сбили восемь беспилотников и восемь снарядов РСЗО «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

