Акции дня: трейдеры купили бумаги VK на перспективу

Лучше рынка торговались бумаги VK Group по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 19 сентября. За день акции прибавили в цене +7,06% до 546 рублей за штуку.

Импульс к росту котировок компания получила на прошлой неделе после того, как VK и «Яндекс» завершили сделку по обмену проектами. Теперь VK Group владеет сервисами «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» получил сервис Delivery Club. Компания решила на этом не останавливаться и еще больше диверсифицировать свой портфель. В понедельник стало известно, что VK планирует занять нишу основной игровой онлайн-платформы и ведет переговоры об эксклюзивном представлении игр на платформе VK Play.

«Краткосрочно бумага выглядит перекупленной. Котировки на 8% выше 200-дневной скользящей средней, при этом котировки "Яндекса" остаются на 11% ниже своей средней цены за 200 дней. В сентябре VKCO подорожала более чем на 26%, а "Яндекс" только на 2,3%. В целом бумага выглядит способной протестировать 600 рублей за акцию, но не исключена краткосрочная коррекция», - считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,19% до 2430,54 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,19% до 1272,66 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:19 мск составила 91,77 долларов за баррель (+0,46%). Российская валюта укреплялась – 60,16 руб. за доллар.