Байден заявил, что допускает применение военной силы для защиты Тайваня в случае атаки КНР

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут готовы защищать Тайвань в случае полномасштабной атаки с китайской стороны.

«Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение», — заявил Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста CBS.

В то же время американский лидер отметил, что США придерживаются политики «одного Китая» и не выступают за независимость Тайваня.

«Мы не поощряем стремление Тайваня к независимости», — подчеркнул глава государства.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси решила посетить остров. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого ранга.

Китай считает визиты официальных лиц и делегаций разных стран на Тайвань недопустимыми и расценивает их как нарушение своего суверенитета и территориальной целостности. В ответ на действия Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения в шести районах вокруг острова. Также Пекин объявил об отмене и упразднении восьми механизмов взаимодействия с США, включая отказ от встреч между представителями военных ведомств двух стран и приостановку совместных мероприятий по вопросам безопасности на море. Кроме того, Китай ввел экономические санкции против Тайбэя: с материка на остров больше не поставляются природный песок, который используется для производства полупроводников, цитрусовые и два вида рыбы.