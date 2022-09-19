Биткоин испугался ФРС и упал

Котировки биткоина упали в понедельник на 5%, достигнув отметки $18276 – это их внутридневной минимум с 19 июня. За последнюю неделю старейшая криптовалюта потеряла уже около 15% и вчера приближалась к важному техническому уровню, после пробития которого она может без особых проблем уйти в район $10000. Остановка возможна будет лишь неподалеку от отметки $15000.

«Если мы решительно преодолеем $17400, следующим уровнем поддержки станет $14800, — отметил аналитик Coinbase Брайан Кубеллис в еженедельном обзоре рынков.

Оснований же для продолжения падения у биткоина немало. Сейчас проблемы нарастают у всех активов с повышенным риском, а биткоин в этой группе – один из лидеров.

«Рост ставок и инфляция оказывают сильное давление на наиболее рискованные классы активов, особенно на криптовалюту, и таким образом вынуждают трейдеров ликвидировать позиции, сокращая капитал, доступный для инвестиций, — пояснила CNBC соучредитель Strix Leviathan Сэди Рэйни. – Параллельно усиливаются опасения по поводу неопределенности регулирования. Эти силы могут придавить весь криптомир до тех пор, пока финансовая система не стабилизируется, а нормативно-правовая база не станет более ясной.»

Вторая по капитализации криптовалюта – эфир – падала на те же 5%, до $1281, достигнув самого низкого уровня с 15 июля. Она за последнюю неделю потеряла больше 22%. Но у эфира есть и свои причины для падения.

Блокчейн Ethereum претерпел серьезное обновление под названием «Merge» («слияние»). На прошлой неделе совершен первый в истории переход действующего блокчейна с PoW (Proof-of-Work, доказательство работы – майнинг) на PoS (Proof-of-Stake, доказательство доли – стейкинг). До сих пор согласование новых блоков обеспечивали майнеры, а теперь этим занялись валидаторы.

Стоимость эфира упала на фоне комментариев, которые дал на прошлой неделе председатель SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) Гэри Генслер и из которых рынок сделал вывод, что Ethereum попадет под дополнительное госрегулирование. Кроме того, многие трейдеры закрывали длинные позиции, открытые в ожидании обновления эфира.

«Это все результаты предположений о том, что может произойти или не произойти с регулированием, — говорил Reuters главный операционный директор Stack Funds Мэтью Дибб. – После “слияния” на рынках было много ажиотажа. Это было то, что называют “продажей новости”. Учитывая нервный глобальный фон, эфир может протестировать $950 в ближайшие месяцы.»

Но главной причиной понедельничных продаж криптовалют (а в заметном минусе были многие из них) стало ожидание заседания ФРС в среду. Сейчас рынок в целом склоняется к тому, что ставка вырастет на 75 базисных пунктов – до 3–3,25%. Однако есть и те, кто ждет подъема на 100 б.п. В итоге все рискованные активы оказались под огромным давлением.

«У розничных покупателей долгосрочный взгляд на биткойн, в то время как институциональные трейдеры относятся к цифровым активам как к технологическим акциям и имеют краткосрочный менталитет – он способствует распродаже, которую мы и наблюдаем», — говорил CNBC соучредитель Bitcoin IRA Крис Клайн.

Пока мелкие игроки («креветки») покупают, так называемые «киты» — организации, майнеры или другие держатели больших количеств биткойнов – действуют ровно наоборот. По словам старшего аналитика CryptoQuant Хулио Морено, они продают свои монеты с июня. Об этом свидетельствует растущее количество монет, отправляемых на биржи и сбрасываемых розничным инвесторам. «Креветки» считают, что биткойн нашел дно на этих уровнях, хотя на самом деле ему еще есть куда двигаться, отметил Морено. По расчетам CryptoQuant, в этом цикле биткоин достигнет дна в диапазоне $10000 – $14500.

