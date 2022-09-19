Финансовые рынки Криптовалюты США

Биткоин испугался ФРС и упал

Глеб Баранов
19 сентября 2022, 23:06

Биткоин обновил в понедельник трехмесячный минимум. На главную криптовалюту сильнее, чем на многие другие рисковые активы, давит ожидание повышения ставки ФРС.

Zuma\TASS Jaap Arriens
Биткоин рухнул на четверть стоимости за один день

Котировки биткоина упали в понедельник на 5%, достигнув отметки $18276 – это их внутридневной минимум с 19 июня. За последнюю неделю старейшая криптовалюта потеряла уже около 15% и вчера приближалась к важному техническому уровню, после пробития которого она может без особых проблем уйти в район $10000. Остановка возможна будет лишь неподалеку от отметки $15000.

«Если мы решительно преодолеем $17400, следующим уровнем поддержки станет $14800, — отметил аналитик Coinbase Брайан Кубеллис в еженедельном обзоре рынков.

Оснований же для продолжения падения у биткоина немало. Сейчас проблемы нарастают у всех активов с повышенным риском, а биткоин в этой группе – один из лидеров.

«Рост ставок и инфляция оказывают сильное давление на наиболее рискованные классы активов, особенно на криптовалюту, и таким образом вынуждают трейдеров ликвидировать позиции, сокращая капитал, доступный для инвестиций, — пояснила CNBC соучредитель Strix Leviathan Сэди Рэйни. – Параллельно усиливаются опасения по поводу неопределенности регулирования. Эти силы могут придавить весь криптомир до тех пор, пока финансовая система не стабилизируется, а нормативно-правовая база не станет более ясной.»

Вторая по капитализации криптовалюта – эфир – падала на те же 5%, до $1281, достигнув самого низкого уровня с 15 июля. Она за последнюю неделю потеряла больше 22%. Но у эфира есть и свои причины для падения.

Блокчейн Ethereum претерпел серьезное обновление под названием «Merge» («слияние»). На прошлой неделе совершен первый в истории переход действующего блокчейна с PoW (Proof-of-Work, доказательство работы – майнинг) на PoS (Proof-of-Stake, доказательство доли – стейкинг). До сих пор согласование новых блоков обеспечивали майнеры, а теперь этим занялись валидаторы.

Стоимость эфира упала на фоне комментариев, которые дал на прошлой неделе председатель SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) Гэри Генслер и из которых рынок сделал вывод, что Ethereum попадет под дополнительное госрегулирование. Кроме того, многие трейдеры закрывали длинные позиции, открытые в ожидании обновления эфира.

«Это все результаты предположений о том, что может произойти или не произойти с регулированием, — говорил Reuters главный операционный директор Stack Funds Мэтью Дибб. – После “слияния” на рынках было много ажиотажа. Это было то, что называют “продажей новости”. Учитывая нервный глобальный фон, эфир может протестировать $950 в ближайшие месяцы.»

Но главной причиной понедельничных продаж криптовалют (а в заметном минусе были многие из них) стало ожидание заседания ФРС в среду. Сейчас рынок в целом склоняется к тому, что ставка вырастет на 75 базисных пунктов – до 3–3,25%. Однако есть и те, кто ждет подъема на 100 б.п. В итоге все рискованные активы оказались под огромным давлением.

«У розничных покупателей долгосрочный взгляд на биткойн, в то время как институциональные трейдеры относятся к цифровым активам как к технологическим акциям и имеют краткосрочный менталитет – он способствует распродаже, которую мы и наблюдаем», — говорил CNBC соучредитель Bitcoin IRA Крис Клайн.

Пока мелкие игроки («креветки») покупают, так называемые «киты» — организации, майнеры или другие держатели больших количеств биткойнов – действуют ровно наоборот. По словам старшего аналитика CryptoQuant Хулио Морено, они продают свои монеты с июня. Об этом свидетельствует растущее количество монет, отправляемых на биржи и сбрасываемых розничным инвесторам. «Креветки» считают, что биткойн нашел дно на этих уровнях, хотя на самом деле ему еще есть куда двигаться, отметил Морено. По расчетам CryptoQuant, в этом цикле биткоин достигнет дна в диапазоне $10000 – $14500.
 