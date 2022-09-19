Благотворительный забег «Самое время жить»

Мероприятие пройдет при поддержке ВДНХ, ВТБ Арены, VK, Москвариума, Самоката, RussiaRunning, Ozon Fresh и Ozon Забота.

Для участия в забеге «Самое время жить» не обязательно быть профессиональным спортсменом. Мероприятие подойдет для любителей спорта разных возрастов и уровней подготовки, так как организаторы подготовили 4 дистанции: 10 километров для продвинутых бегунов, 5 километров для новичков, 1 километр для детей от 7 до 13 лет и 400 метров для детей младше 6 лет и их родителей. Маршруты, которые ждут участников, полностью безопасны и выверены. Они пролегают в живописных местах ВДНХ, среди известных памятников архитектуры.

Забег могут посетить и болельщики: прийти, поддержать его пожертвованием и посмотреть на участников, среди которых будут также известные спортсмены, блогеры, музыканты и актеры. Ведущими мероприятие традиционно выступит равный консультант Фонда борьбы с лейкемией и ведущая передачи «ХакРак» Марина Бурыгина и олимпийский комментатор Андрей Арих.

«Сотням тысяч людей по всей стране, столкнувшимся с раком крови, нужна помощь. Каждый день. Фонд борьбы с лейкемией проводит первый забег «Самое время жить». Участники смогут провести таким образом корпоратив или семейный выходной: с удовольствием и пользой. А вырученные средства будут направлены на то, чтобы наши подопечные, реальные люди из разных уголков нашей большой страны, получили шанс вернуться к обычной жизни, к таким же корпоративам и праздникам, которые им сейчас недоступны. С другой стороны, перед нами более глобальная задача — изменить отношение общества к поддержке взрослых и к самой идее осознанной благотворительности», — прокомментировала Aнуш Овсепян, руководитель Фонда борьбы с лейкемией

Лечение от рака крови — самое дорогостоящее из всех видов онкологии, десяткам людей помощь нужна здесь и сейчас. Цель благотворительного забега «Самое время жить» — привлечь внимание к проблеме помощи взрослым людям с раком крови и собрать средства на оказание срочной помощи нуждающимся пациентам.

О Фонде

Фонд борьбы с лейкемией с 2014 года помогает взрослым пациентам по всей России. Организует сборы средств на препараты и лечение и поддерживает подопечных на всех этапах, содействует в получении льготных лекарств и медицинской помощи.

Кроме того, фонд занимается просветительской деятельностью и реализует спецпроекты по психологической помощи и борьбе с канцерофобией, организует лекции и круглые столы с участием медицинских специалистов. За 8 лет более 900 человек получили помощь от фонда. Тысячи людей узнали, что рак — это не приговор, а взрослым тоже нужна помощь.