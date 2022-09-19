Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии сократилась почти в два раза

Сеть Fix Price в первом полугодии 2022 года сократила чистую прибыль по МСФО на 47,9%, до 5,1 млрд руб. В январе — июне 2021 года показатель составлял 9,8 млрд руб.

Как говорится в отчете компании, показатель EBITDA у Fix Price вырос на 31,1%, до 25,99 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 19,7% против 18,7% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась на 31,2%, до 43,48 млрд руб., валовая маржа поднялась с 31,2% до 33%.

Выручка компании выросла на 24,2% и составила в январе — июне текущего года 131,79 млрд руб. Уточняется, что это произошло благодаря росту розничной выручки на 25,4% и оптовой выручки на 15,4%. Розничная выручка достигла 116,7 млрд руб. на фоне расширения сети и роста LFL продаж на 13,5%, поясняется в пресс-релизе.

Сообщается, что совет директоров Fix Price отказался от выплаты окончательных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд руб. и объявил о приостановке действующей дивидендной политики. По словам генерального директора сети Дмитрия Кирсанова, мера является вынужденной. «Компания намерена возобновить выплату дивидендов по мере стабилизации ситуации. Мы будем своевременно сообщать рынку обновленную информацию», — подчеркнул гендиректор ретейлера. Он отметил, что в числе приоритов компании в первом полугодии были такие задачи, как перестройка цепочек поставок, установление новых партнерских отношений и обеспечение бесперебойной работы во всех регионах присутствия.

Fix Price — крупнейшая в РФ сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 году, на сегодняшний день она представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. В марте прошлого года ретейлер провел IPO своих GDR на Лондонской и Московской биржах. По итогам 2021 года Fix Price получил 21,4 млрд руб. прибыли при выручке в 230,5 млрд руб. В конце февраля 2022 года совет директоров сети утвердил перерегистрацию компании на Кипре с Британских Виргинских Островов.