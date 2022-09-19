Делимобиль совместно с экспертами отметили на карте популярные городские локации

За гастрономическое направление отвечает Владимир Чистяков, шеф-повар Grace Bistro и Folk; список мест для занятий спортом составила Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике, создатель проекта SMSTRETCHING; Никита Моисеенко, владелец бренда Sorry, I’m not и fashion фотограф Абдулла Артуев поделились адресами любимых мест для шопинга; а ребята из Deep Fried Friends отметили, где проходят самые веселые вечеринки в городе.

C 16 сентября отметки на карте будут также доступны во всех городах, где присутствует Делимобиль, и будут регулярно дополняться новыми рекомендациями от экспертов.

Кроме того, каждую неделю в приложении Делимобиля будут появляться рекомендации must-visit событий недели от крупных городских медиа. Первым таким событием в этот викенд станет праздничная зона Делимобиля в Москве, на Флаконе, в честь седьмого Дня Рождения сервиса. Из развлечений - игровая зона и модные диджеи. Партнеры Делимобиля позаботятся о том, чтобы гостям зоны было вкусно и сытно. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.