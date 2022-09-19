Индекс Мосбиржи показал лучший результат в мире

Настроение западных инвесторов продолжает ухудшаться. Европейские биржи открылись уверенным падением, американские фьючерсы снижаются на процент; пытавшаяся было дорожать в ходе азиатских торгов нефть с началом сессии в Европе съехала к $90 за баррель. Причиной продолжения распродаж рисковых активов является страх сильного повышения процентных ставок в США из-за роста инфляции.

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Российские инвесторы внешний негатив игнорируют, начав новую неделю с покупок. За первые полчаса часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, но потом трейдеры начали потихоньку распродавать бумаги из-за усилившегося снижения нефти. В результате к 11.30 мск. весь утренний рост сошел на нет, но даже при этом Индекс Мосбиржи продолжает демонстрировать лучший результат среди значимых мировых фондовых индексов.

Устойчивость рублевых акций перед внешним негативом во многом связана с высокими дивидендами. Сейчас рынком правят частные инвесторы; многие из них не желают рисковать, и поэтому активно покупают дивидендные акции, надеясь, что после отсечки реестра бумаги быстро закроют дивидендные гэпы.

Среди высоколиквидных акций сегодня в числе лучших «Газпром», который и ранее не особо-то падал. 30 сентября собрание акционеров газовой монополии должно утвердить решение о выплате полугодовых дивидендов. Аналитики не исключают формирования настоящего ралли в бумаге, дивидендная доходность которой превышает 20%.

Однако рекомендации относительно того, что делать дальше с акциями «Газпрома», расходятся. Есть мнение, что значительную часть бумаг стоит продать, и не получать дивиденды, поскольку дивидендный гэп (падение котировки после отсечки реестра на величину выплаты) компания будет закрывать очень долго. Другие же говорят, что впереди зима, и газ неизбежно подорожает, поэтому «Газпром» вполне может нарастить выручку от экспорта газа, в том числе по европейским поставкам.

Лучше рынка торгуется и «Роснефть», которую последние два дня прошлой недели активно продавали. У компании особых рисков падения выручки в оставшееся время года нет, рлэтому трейдеры считают, что «Роснефть» заплатит дивиденды и за второе полугодие.

Покупают и Сбербанк. Здесь также есть надежда на выплату дивидендов, но, скорее всего, лишь в следующем году. Пока же акциям банковского сектора оказывают поддержку ожидания роста доходов банков от подъема рынка кредитования вслед за пятничным снижением ключевой ставки Банка России.

В числе лидеров роста также менее ликвидные представители финансового сектора: QIWI, Московский кредитный банк, банк «Тинькофф».

Уверенно растут и многие бумаги так называемой «новой экономики»: VK, HeadHunter, OZON. Считается, что этот сегмент рынка наиболее закредитован, поэтому снижение ключевой ставки приведет к сокращению затрат эмитентов на обслуживание долга. Ряд аналитиков считает эти акции наиболее безопасными в ближайшее время.

В целом же аналитики не рекомендуют увлекаться покупками акций, считая, что сопротивляться внешнему негативу российский рынок акций долго не сможет. Пессимисты не исключают ухода Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, если ФРС США в среду объявит о слишком жестких решениях.

Рубль в начале дня пытался дешеветь, но с появлением на торгах крупных участников все встало на свои места: российская валюта не только отыграла все потери, но и начала укрепляться. За доллар на Московской бирже дают около 60 рублей.

На этой неделе рубль будет получать весомую поддержку от налогового периода, но сильному его росту будут препятствовать вновь появившиеся слухи о скором введении нового бюджетного правила.