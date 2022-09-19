Экономисты оценили вероятность рецессии в Европе в ближайшие 12 месяцев на уровне 80%

Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что вероятность спада экономики в еврозоне в ближайшие 12 месяцев составляет 80%.

Германия, которая является крупнейшей экономикой Европы и одной из наиболее подверженных сокращению поставок газа стран, может столкнуться с рецессией уже в этом квартале, пишет агентство со ссылкой на результаты исследования.

Сообщается, что риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с июля 2020 года на фоне растущих опасений относительно того, что дефицит энергии предстоящей зимой вызовет серьезный спад деловой активности.

Согласно ожиданиям экономистов, в ближайшие три месяца инфляция в еврозоне достигнет пика в 9,6%, что почти в пять раз превышает цель Европейского центрального банка (ЕЦБ). Респонденты не видят возможности даже приблизиться к целевому показателю в 2% до 2024 года; более половины опрошенных экспертов ожидают второго повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ по вопросам политики в октябре.

В предыдущем опросе Bloomberg аналитики заявляли, что риск спада экономики в еврозоне составляет 60%. В июле гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман указал на то, что вероятность наступления рецессии в Европе «намного больше» 50%. «Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%», — отмечал Горман в интервью Journal du Dimanche.

Экономисты ожидают рецессию в следующем году в США, еврозоне, Великобритании, Японии, Южной Корее, Австралии и Канаде. Центробанки по всему миру слишком долго проводили сверхслабую монетарную политику в надежде на то, что инфляция продлится недолго; сейчас же правительствам приходится ее догонять, отмечают эксперты.

Напомним, 8 сентября ЕЦБ повысил ставки сразу на 75 базисных пунктов и заявил о намерении продолжить их подъем на нескольких следующих заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, по депозитам — до 0,75%, а по маржинальным кредитам — до 1,5%.