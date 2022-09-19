Инвестирование пенсионных средств НПФ и ПФР начало приносить доход

Во втором квартале совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) увеличился на 2,6%, до 6,8 трлн рублей. Благодаря этому было компенсировано падение предыдущих трех месяцев. Ключевое влияние на динамику пенсионного рынка оказало восстановление рынка облигаций, говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов», опубликованном на сайте ЦБ.

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«По итогам II квартала 2022 г. величина совокупного портфеля пенсионных средств увеличилась на 2,6%, до 6,8 трлн руб., полностью отыграв падение в I квартале. Наибольший рост среди всех сегментов рынка показало НПО (негосударственное пенсионное обеспечение) – величина пенсионных резервов выросла на 4,2%, до 1,6 трлн рублей. Объем пенсионных накоплений НПФ возрос на 1,8%, до 3,0 трлн рублей, пенсионных накоплений ПФР – на 2,7%, до 2,1 трлн рублей», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор отметил, что число граждан, формирующих накопления НПФ, в апреле-июне сократилось на 52,3 тысяч, до уровня 36,7 млн человек. При этом темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим кварталом более чем в два раза. В начале года количество лиц, застрахованных в НПФ, сократилось на 116,2 тысяч, в основном за счет граждан, вернувшихся из НПФ в ПФР. Основным фактором сокращения лиц, формирующих накопления в НПФ, помимо обратного перехода в ПФР, является наступление пенсионных оснований клиентов с небольшими счетами: они получают единовременные выплаты и исключаются из числа застрахованных лиц, пояснили в ЦБ.

