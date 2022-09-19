Инвестор вложит 870 млн рублей в швейную фабрику на северо-востоке Москвы – Овчинский

Фабрика «Золотое руно» построит северо-востоке столицы швейное производство, вложив в это 870 млн рублей. Для реализации проекта мэрия Москвы выделит компании земельный участок в аренду без торгов. На новое производство смогут трудоустроиться 500 человек. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Производство по пошиву форменной и гражданской одежды площадью 10 тысяч квадратных метров расположится на земельном участке общей площадью 0,46 гектара в Алтуфьевском районе столицы. Инвестор планирует вложить в строительство 870 миллионов рублей. На фабрике будет создано 500 рабочих мест. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза – до 500 тысяч единиц продукции в год», – рассказал Овчинский.

Фабрика «Золотое руно» более 25 лет отшивает форменную одежду для силовых структур страны, кадетских корпусов и суворовских военных училищ. В ассортименте компании свыше 250 наименований. Дизайн продукции специалисты разрабатывают в собственном конструкторском бюро.

В столице работают более 200 предприятий легкой промышленности, на которых работает свыше 18,7 тысячи человек, добавил глава ведомства. Компании производят рубашки, брюки, платья, спортивную и верхнюю одежду, обувь, головные уборы и многие другие предметы гардероба.

Инвесторы могут получить землю в аренду по ставке один рубль в год в рамках антикризисных мер поддержки города. Действие льготы распространяется на весь период договора. Так, предприниматели могут снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск продукции.